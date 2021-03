Al Bano e le parole mai dette alle sue donne. Svela tutta la verità in diretta

Il celebre cantante Al Bano ha deciso svelare quelle parole taciute per troppo tempo alle sue donne: tutta la verità in diretta.

Il cantante di origini pugliesi, Al Bano, è stato ospitato nella trasmissione di Domenica In, amato salottino pomeridiano in cui la sua beniamina, Mara Venier, si diletta ad ascoltare ed intervenire di risposta ai vari aneddoti della puntata. Nella giornata di oggi pare sia toccato a lui rivelare quel famoso “non detto” sulle sue donne. Il carattere da galantuomo di Al Bano è ben conosciuto da tutti i suoi innumerevoli ammiratori, come i nomi delle protagoniste femminili della sua vita sentimentale. Eppure, sotto gli occhi di Mara come dei suoi telespettatori, pare ci sia ancora molto altro da scoprire.

Al Bano a Domenica In: donne, passioni… E poi la verità

Nonostante nel corso del suo percorso professionale Al Bano ha vantato più volte della presenza in primo piano di donne dal grande carisma. Iniziando dalla prima moglie, partner canora e nonché cara amica di Mara, Romina Power, fino ad arrivare al successivo legame meno ufficiale, ma non per questo meno importante, con la platinata soubrette Loredana Lecciso.

E’ stato lui stesso a puntualizzare come: “dopo” di lei “mi sono rifatto una vita e ho una famiglia, sto da Dio“. Sebbene la sua esistenza in realtà, seguendo il filo del discorso portato avanti dal cantante durante l’appuntamento pomeridiano su Rai 1, pare che si sia a poco a poco trasformata in un intero universo. Un mondo formato da sole presenze femminili, mentre lui al centro si sarebbe nel frattempo gioiosamente professato come il unico loro Sole.

Ad oggi, dunque, dopo aver compiuto il suo settantasettesimo compleanno l’interprete di Felicità si mostra davanti alle telecamere con fare pienamente soddisfatto per aver finalmente raggiunto il suo sogno: quello di una famiglia allargata.

Chissà che non sia stato proprio merito dell’esilarante stacchetto musicale, pregno di femminilità ed eleganza, di Zia Mara a far aprire con così tanta nonchalance il “misterioso” cuore del cantante. Fatto sta che nonostante le sue molteplici sfaccettature, in amore come nella musica, pare che sappia davvero ben studiare le sue mosse.