Carlo Conti e la proposta irrinunciabile, avrà accettato? Le indiscrezioni

La Rai ha rivolto una proposta davvero interessante e che faticherà a rifiutare: ecco la reazione del conduttore Carlo Conti.

Il presentatore toscano Carlo Conti è attualmente uno dei personaggi più amati sul piccolo schermo. In seguito al successo con il pubblico riscontrato nelle passate edizioni del Festival di Sanremo, condotte da lui stesso per ben tre annualità consecutive, ha adesso lasciato il posto da Amadeus ma soltanto per salire di una gradino più in alto. Similmente a come accadde in passato con la storica trasmissione a quiz de l’Eredità, adesso passata invece nelle mani di una diversa sensibilità, quella del goliardico Flavio Insinna. A più riprese il diretto di RaiUno, Stefano Coletta, ha espresso le sue preferenze nei confronti del sempre sul pezzo e professionale Carlo, volendo lasciare sempre più spazio alla sua presenza scenica.

Carlo Conti, una grande soddisfazione per una grande proposta

E’ stato proprio lo stesso direttore infatti a vantare recentemente le sue doti empatiche. La fatidica proposta sarebbe stata fatta da Coletta in occasione della presentazione tenutasi per l’esordio di alcune serate televisive. Parentesi serali appositamente dedicate nei prossimi giorni a dare il via al Festival della canzone italiana.

A Grande Richiesta, presentato da Carlo, si dedicherà all’intrattenimento dei telespettatori in attesa del prossimo sabato. Ciò avverrà attraverso una serie di appuntamenti canori ancora tutti da scoprire. Avendo già ricoperto il ruolo di direttore di Radio Rai, nessuno diffiderebbe delle sue primordiali qualità qualora gli venisse data la possibilità di ricoprire nuovamente un incarico di tale importanza.

Ed ecco che si scioglie l’arcano: “dico sempre a Carlo che dovrebbe fare il direttore di Rai1“, avrebbe annunciato pubblicamente il suo pensiero dettato da una profonda quanto datata stima verso l’ideatore di Ora o mai più. Ora, che potrebbe davvero fare il grande salto, lasciando le conduzioni nelle mani di altri, si attende soltanto la sua risposta.