Eddie Murphy, dopo 30 anni “Il principe cerca figlio”

Uno dei film più conosciuti di tutti i tempi, finalmente avrà un sequel. Eddie Murphy torna a vestire gli iconici (e sfarzosi) panni del principe africano Akeem, a 30 anni da “Il principe cerca moglie“. La commedia fu un successo di pubblico e critica e si guadagnò anche due nomination agli Oscar. Adesso nel seguito, “Il principe cerca figlio“, in uscita il 5 marzo su Amazon Prime Video, vedremo cosa succede quando Akeem decide di tornare a New York.

Un ritorno in grande stile, a partire dal cast: ci saranno il suo consigliere Arsenio Hall e il re padre James Earl Jones, oltre a tutti i personaggi della pellicola originale. Ma anche delle new entry, come la figlia di Eddie Murphy, Bella, che recita la parte di una delle principesse.

Eddie Murphy, adesso “Il principe cerca figlio”

Secondo l’attore protagonista, il primo film “ha fatto la storia per tutta comunità afroamericana. Per la prima volta c’era un cast di colore in un successo planetario. E non si era mai vista una famiglia reale nera“. In questi anni il film è diventato un cult, fa parte della cultura pop, spiega Eddie Murphy, che dice: “Per non parlare del “mic drop”: lo abbiamo inventato noi”.

Nella pellicola originale il principe africano Akeem volava col fido consigliere Semmi a New York nella speranza di conoscere la donna adatta a diventare sua moglie. Nel Queens si innamora di Lisa e dopo varie peripezie riesce a sposarla. Nel sequel il principe e la moglie sono felici, e hanno tre figlie femmine. Manca però un erede maschio. Motivo per cui Akeem va in America, alla ricerca del primogenito, nato da un’avventura, e di cui ha appena scoperto l’esistenza.

Oltre al principe e al consigliere, Eddie Murphy e Arsenio Hall torneranno ad interpretare anche i simpaticissimi avventori e il proprietario del negozio di barbiere del Queens in cui avevano lavorato da ragazzi. Insomma, risate assicurate.