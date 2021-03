L’artista musicale Elena Morali sfrutta il suo nuovo outfit per vestire i panni di in una sexy rocker da far perdere la testa.

La showgirl Elena Morali ha deciso di dare sfogo nella serata di ieri a tutta la sua maestria nell’apparire come una ragazza esuberante ed originale, ma soprattutto dotata di grande stile. A cosa corrispondono queste sue qualità? Basti osservare il suo ultimo scatto apparso su Instagram soltanto poche ore fa per dedurre alla perfezione il suo spirito ribelle. L’outfit indossato per l’occasione sembra rendere la trentenne soubrette protagonista di un datato video clip di David Bowie, dove le sue espressioni starebbero probabilmente a significare un modo di stare al modo, più che semplicemente di vestire.

Elena Morali: la diffida al conformismo e lo stile di una sexy rocker

Ed è in tal modo che i celebri versi di “we can be heroes just for one day” si trasformano in tutt’altro pensiero. “Pandemia portami via 💃🏼” esclama Elena nella didascalia allo scatto, “ma sempre con stile” aggiunge in seguito. Non dimenticando così di sottolineare quale sia il brand di abbigliamento accuratamente scelto e che ha reso possibile questa sua meravigliosa e disarmante mise en place. Si tratta del fashion unconventional luxury brand firmato COLLINI Milano, un marchio di sola Made in Italy che poggia le sue origini nel lontano 1937.

A dedurre da alcuni poco garbati commenti allo scatto su Instagram, salvo per il restante degli apprezzamenti che restano fortunatamente molto più numerosi rispetto ai primi, pare che l’acclamato stile sia per un attimo passato in secondo piano: “Non mi sei mai piaciuta, sei un pinocchio collaudato ciao“. D’altronde meglio rischiare di non essere apprezzati, che omologarsi, no?