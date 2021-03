Maddalena Corvaglia in costume, uno spettacolo che toglie il fiato – FOTO

Maddalena Corvaglia posta una serie di scatti su Instagram in cui si mostra in costume da bagno. Bellissima sfoggia il fisico mozzafiato.

La primavera in arrivo porta con se la voglia di esporsi a primi raggi solari. Maddalena Corvaglia soddisfa questo desiderio mostrandosi intenta a prendere il sole. A condividere il momento rilassante è la stessa showgirl con un post su Instagram.

Un carosello di immagini in cui si mostra bellissima in costume da bagno. Ma non solo. Il post è composto da uno scatto in spiaggia seguito da foto di Maddalena che prende il sole sul terrazzo. Con ironia scrive nella didascalia al post “Immaginazione vs realtà. In questo caso non vi chiedo dove preferireste stare”. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 1,2 milioni di follower colpiti sia dalla sua bellezza che dalla sua ironia.

La Corvaglia è attivissima sui social. Il suo profilo viene aggiornato con costanza. La showgirl posta scatti di vita personale e lavorativa. In molti contenuti mostra il suo fisico atletico. Nonostante i 41 anni mantiene immutato il suo fascino. La showgirl pugliese ha rivelato che il suo segreto di bellezza è lo sport. Ogni giorno ritaglia del tempo per l’attività sportiva mezzo attraverso il quale scarica anche le tensioni quotidiane.

Maddalena Corvaglia: la palestra aperta insieme alla migliore amica Elisabetta Canalis

Classe 1980, Maddalena emerge nel mondo dello spettacolo a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 1997. Poi l’esordio a Striscia la notizia come velina bionda al fianco di Elisabetta Canalis.

Di seguito numerosi programmi in cui ricopre il ruolo di conduttrice. Nota è la sua relazione con Enzo Iacchetti, più anziano di 28 anni, durata per ben cinque anni. Sposatasi con Stef Burns ha dato alla luce una splendida bimba trasferendosi negli Stati Uniti. Dopo la rottura con il marito fa avanti e indietro tra l’Italia e gli Usa. Qui ha aperto una palestra insieme alla collega Canalis. Le due sono unite da un profondo legame di amicizia da anni.

Dopo la fine del matrimonio la showgirl ha ritrovato la serenità al fianco dell’agente immobiliare Alessandro Viani.