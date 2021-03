Michelle Hunziker, dramma sui social: “E’ successo anche a me”

Qual è il dramma di cui parla Michelle Hunziker sui social? I fan sono molto preoccupati e vogliono sapere la verità

Si definisce problem solver, ma quando la vita ti mette davanti a episodi brutti è difficile sorridere. Questa è la storia di Michelle Hunziker che su Instagram ha voluto raccontare il suo dramma ai fan che la seguono e la supportano in ogni momento. Il pubblico la conosce come una persona sempre positiva, solare, raggiante, ma anche la conduttrice svizzera ha affrontato lutti nella vita che l’hanno messa alla prova ed oggi è qui per spiegarci la sua esperienza. “E’ successo anche a me” scrive in un post.

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker si confessa su Instagram: “Ne ho sofferto, ma ne sono uscita” – FOTO

Michelle Hunziker: qual è il dramma che l’ha colpita?

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker, 9 mood diversi per il suo we. Smorfie a non finire, FOTO esilaranti

“Voi sapete che io sono un problem solver, trovo sempre il lato positivo della vita. Ma quando perdi una persona cara – così parla Michelle – quella è una cosa molto difficile da elaborare. E solo il tempo ti aiuterà, è successo anche a me”. Alla domanda di una fan che ha chiesto quale fosse stato il momento più brutto della sua vita, la Hunziker ha risposto facendo riferimento ad un dramma che vissuto. Non sappiamo a quale episodio abbia pensato, ma molti hanno dedotto che si trattasse della scomparsa del padre nel 2001. “L’unico modo di elaborare un lutto è l’amore e il tempo”. Ha poi aggiunto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Il sorriso per Michelle è il suo biglietto da visita, ma anche la persona più solare vive dei momenti che non augurerebbe a nessuno. L’importante è trovare la forza di reagire.