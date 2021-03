Valentina Vignali, slip nero e magliettina: la guardi e inizi a sudare-FOTO

L’influencer Valetina Vignali in maglietta e slip è un’incanto, il fisico lascia senza fiato e non si può non ammirarla

La bella Vignali è fantastica su Instagram, maglietta bianca corta e sotto indossa solo slip che schianto. In un nuovo post su Instagram la bella Vignali condivide una foto in cui appare con un intimo rosso focoso di Victoria’s secret per cui fa da testimonial. L’influencer appare più in forma che mai, si vede che si sta allenando duramente per essere all’altezza del famoso brand Victoria’s Secret.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni interrompe Leone che guarda un video. La sua reazione diventa un meme – FOTO

Valentina Vignali e l’attacco a Ibrahimovic che si è scagliato contro Lebron James

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Nicoletta Romanoff, uno dei fondoschiena più belli del web,guardare per credere – FOTO

L’influencer appassionata di basket e lei stessa pratica lo sport, su instagram si è scagliata contro il calciatore Zlatan Ibrahimovic che ha attaccato il giocatore dell’Nba Lebron James, leggenda del basket. Zlatan avrebbe infatti detto al campione di limitarsi a fare quello che sa fare bene e di non parlare di politica dato lo status che ricopre. James però non ci sta a stare zitto e risponde che non può tacere davanti alle ingiustizie. Anche per il bene dei ragazzi che frequentano le sue scuole. Lui è la loro voce e sa di essere ascoltato da milioni di persone, se non parla lui chi lo farà? Il campione dell’Nba in modo molto educato ha fatto capire al calciatore che si occuperà sempre di temi sociali importanti.

La Vignali dopo aver condiviso questo pensiero scritto da qualcun altro, rimarca e scrive:“Dai Ibra fai il tuo che già fai fatica così”. Certo non le manda a dire l’infuencer che scende in campo subito a difendere il suo idolo, che si batte per le minoranze e le ingiustizie. Certo il commento di Ibrahimovic non è stato gradito. E forse è stato anche fuoriluogo dal momento che un personaggio importante come Lebron James si impegna così tanto per il sociale. Invece di criticarlo potrebbe seguire il suo esempio, dal momento che è lodevole il suo impegno nei confroni della comunità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Chi ha la voce per parlare e sa di essere ascoltato da migliaia di persone, dovrebbe parlare per tutti quelli che non hanno voce. Perché coltivare il proprio orticello e basta, sapendo che la propria parola potrebbe fare la differenza per tantissime persone è un pò limitativo.