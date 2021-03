Alessandro Matri: passeggiata in centro con il suo grande amore FOTO

Chi di voi segue Alessandro Matri? L’ex calciatore è papà di due meravigliose bambine e la sua compagna è strepitosa, le loro foto sono virali

Insieme dal 2009, Alessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo ed insieme hanno dato vita ad una famiglia bellissima. Sofia e Beatrice sono le loro bambine che mostrano sui social ai loro fan che li seguono da sempre. Lui ha quasi settecento mila follower, lei quasi quattro milioni. Le loro foto fanno il giro del web e gli italiani li adorano.

Alessandro Matri: chi è il suo grande amore?

Lui prima calciatore e adesso dirigente sportivo, lei prima velina ed oggi influencer e mamma a tempo pieno. Una coppia fuori dal comune per la loro bellezza, da sempre sembrano fatti l’uno per l’altra e il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno anche con l’arrivo delle piccole di casa, Beatrice e Sofia. Quando vuole, Matri sa essere anche romantico e in alcune occasione lo mostra su Instagram. Indovinate che cosa ha pubblicato ultimamente? Una foto dolce e di una leggerezza unica. I soggetti sembrano due adolescenti.

Una passeggiata in bicicletta tra le vie del centro di Milano, occhiali da sole ed è subito primavera. Per loro il tempo si è fermato, sembrano ancora quei due ragazzi dell’epoca. Oggi invece sono due genitori stupendi, faranno anche un altro figlio per allargare la famiglia? Il futuro è ancora tutto da scrivere.