Aurora Ramazzotti: a letto molto sensuale, oscura mamma Michelle FOTO

Simpatica, allegra, sorridente e sempre solare. Aurora Ramazzotti ha ereditato tutte le qualità di mamma Michelle e papà Eros e con il suo talento e la sua bravura sta scalando la vetta del successo. Influencer, conduttrice radiofonica e adesso Le Iene, la giovane donna rimane nel mondo della televisione ma la sua strada è ben diversa rispetto a quella dei suoi genitori. Su Instagram è seguita da due milioni di follower che si divertono insieme a lei tra un post e l’altro.

Aurora Ramazzotti: cosa fa sul letto? Instagram esplode

Una ragazza dalle mille sfaccettature, Aurora è determinata, sempre al passo con i tempi e sul pezzo. Felicemente fidanzata, su Instagram non mancano foto che la ritraggono insieme al suo ragazzo ed ora starà festeggiando la vittoria del suo amico Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip. I due sono molto legati, anche se poco prima di entrare tra loro c’è stata una discussione. Sarà il momento di chiarire? Per il momento la Ramazzotti non sembra pensarci, ha altre cose per la testa, tipo essere ambassador di Morellato.

Sul letto, bella e sorridente, unica e sensazionale. Si mostra con un vestito nero dalla scollatura ampia. L’eleganza le appartiene e in questa foto si nota. “Sei stupenda” scrive una fan; “Sei bella come il sole” aggiunge un altro utente. Il web la adora e non può più fare a meno di lei e delle sue storie.