GF, la gaffe di Signorini con Tommaso Zorzi: prima no poi sì

La gaffe di Signorini con Zorzi, voi l’avete vista? Prima cerca di fare il corretto ma poi saltano tutti gli schemi in studio

Ieri sera ultimissima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 che ha visto il trionfo di colui che è statao decretato già da diverso tempo il personaggio rivelazione di questa edizione: Tommaso Zorzi.

Forse tra tutti il meno conosciuto all’inizio dal pubblico della televisione, ma non da quello dei social. Basta pensare che su Instagram conta 1,4 milioni di follower l’influencer amico di Aurora Ramazzotti che dopo la sua vittoria di sicuro vedremo a lungo in tv.

E nella puntata di ieri sera del reality è successo di tutto. In particolare sul finire dell’appuntamento subito dopo la festa. Coinvolto anche Alfonso Signorini che ha rotto gli schemi e non è mancata una grossa gaffe.

All’inizio quando i due finalisti, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli sono arrivati in studio il conduttore e direttore del settimanale Chi li ha salutati con l’ormai consueto gesto del comito. Avrebbe voluto abbracciarli ma per il rispetto delle norme anti-Covid non è possibile, ha spiegato. Ma poco dopo è saltato tutto. Vediamo cosa è successo.

GF, Signorini si scatena e abbraccia Zorzi

Alfonso Signorini come Tommaso Zorzi dopo l’annuncio della vittoria sono incontenibili e scatta più di un abbraccio tra di loro.

Prima il presentatore era stato molto formale nel rigoroso rispetto delle norme in vigore per evitare la diffusione del virus, poi dopo il verdetto ha dimenticato le norme e la gioia ha prevalso su tutto. Sono bastati solo pochi minuti e tutto si è ribaltato. Dopo la nomina del vincitore, gli schermi ed i protocolli sono spariti.

Tommaso ha abbracciato subito Signorini e lui non ha apposto “resistenza”. Il vippone non ha resistito e ha stretto il presentatore, felicissimo per il suo trionfo. I due si sono abbracciati ancora anche nel post puntata, nel party organizzato per festeggiare e ancora una volta abbracciati. Signorini commosso ha dimostrato verso il giovane apprezzamento e parole di affetto.