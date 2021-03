La cantante è pronta a rompere il ghiaccio sul palco dell’Ariston che a lei e alla sua famiglia risulta essere molto familiare. Cosa ci dobbiamo aspettare?

Ritenuta sin dagli anni ’70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama italiano. Sorella minore dell’indimenticabile Mia Martini, scomparsa nel 1995.

La regina del rock italiano vanta una lunga carriera con 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali e oltre 18 milioni di dischi venduti.

Per lei hanno scritto penne importantissime come quella di Biagio Antonacci, Edoardo Bennato, Gianni Bella, Gaetano Curreri, Pino Daniele, Ivan Graziani, Bruno Lauzi, Luciano Ligabue, Mango, Mariella Nava, Ron, Enrico Ruggeri e Renato Zero.

Nota al palco dell’Ariston, ha partecipato a ben undici edizioni del Festival e nel 2008 le è stato assegnato il Premio alla carriera città di Sanremo.

Recentemente in un’intervista ha raccontato la violenza che ha subito da parte di suo padre: “Mio padre mi ha preso a calci e pugni all’obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con lei. Poi è arrivato un medico che forse era suo amico visto che non si è occupato di me, mi aveva strappato i capelli, sono dovuta andare a Roma e fare punture per far ricrescere dei buchi”.

E poi ha concluso: “È stata una violenza che non potrò mai dimenticare, fortunatamente è morto”.

Loredana Berté debutta come ospite

L’artista di Bagnara Calabra questa salirà sul palco dell’Ariston come prima ospite di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Porterà alcuni dei suoi più grandi successi racchiusi in un medley e presenterà il suo nuovo brano Figlio di….

C’è grande attesa di scoprire il look, la nuova canzone ma anche le parole della cantante riguardo un Festival così insolito soprattutto per una come lei abituata ad esibirsi davanti al grande pubblico.

Stando alle indiscrezioni il cachet che avrebbe ricevuto Loredana Berté per partecipare come ospite al Festival è di 25mila euro.