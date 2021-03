Rocio Morales, bellezza da brividi: il web la copre di complimenti! – FOTO

Il grande amore del bellissimo Raul Bova condivide con i suoi 509.000 followers due scatti in bianco e nero: Instagram si scatena!

Il post, composto da due foto, mostra il dolce viso della favolosa attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola in due differenti pose: nella prima ha gli occhi rivolti verso sinistra e un’espressione molto seria e drammatica; mentre, nella seconda, gioca con le mani e abbassa lievemente lo sguardo.

In qualche minuto, gli scatti sono già virali: oltre 500 like e 20 commenti, tra cui si legge: “Bellissima”, “Sei una stella”, “Incredibile”, o ancora “Che meraviglia di donna”.

La beauty routine di Rocio Morales: ecco i suoi segreti di bellezza!

Nel corso di una delle sue interviste, Rocio ha raccontato ai followers come si prende cura della sua pelle: “Anche se ho una buonissima genetica e di questo ringrazio mia madre, sono una attenta ma non fissata. Mi strucco tutte le sere, idrato la mia pelle, bevo molta acqua. Ma soprattutto non dimentico mai di applicare sul viso una crema con spf. Anche quando parto da casa alle 5 del mattino per andare sul set“.

E ancora: “Mi piace molto il momento della maschera ma sono caratterialmente molto attiva e odio quelle in cui devo stare ferma. Ne cambio tante ma solo dopo aver ascoltato la mia pelle. A volte è più secca, altre volte ho bisogno di un trattamento liftante“.

Infine ha aggiunto: “Se ho un evento magari opto per una maschera illuminante“.