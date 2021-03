La bella attrice ha condiviso su instagram una foto che la ritrae seduta su un muretto con alle spalle il mare

La Quattrociocche non vede l’ora che arrivi l’estate, condivide una foto estiva seduta su un muretto con un abito lungo ma leggero e i sandali, alle spalle c’è il mare. D’altronde come darle torto, l’estate porta sempre felicità e spensieratezza, è la stagione in cui tutto è possibile. Ancora tre mesi e si potrà godere di un bel bagno in mare e delle giornate infinite che ci rallegrano.

Michela Quattrociocche e la sua storia d’amore con Giovanni

Sono ormai diversi mesi che l’attrice frequenta il rampollo Giovanni Naldi, figlio del proprietario della catena di alberghi di lusso, tra cui quello dove ha conosciuto la bella Quattrociocche. Si tratta dell’Hotel Parco dei Principi a Roma, lei andava in palestra lì e così si sono conosciuti. L’hotellerie è nella famiglia del giovane Naldi da ben quattro generazioni. Hanno rilevato molti hotel in diversi posti, tra cui anche a Lugano. Alcuni dei loro alberghi sono stati nominati anche al settimo e 24esimo posto, come gli alberghi migliori d’Italia e prestigiosi d’Europa.

Alcune delle suite di questi alberghi costano intorno ai 3000 euro a notte, certo si parla di lusso estremo. Si è trovato proprio un gran bel partito dunque l’attrice di Scusa ma ti chiamo amore. Film del quale tra l’altro forse ci sarebbe in arrivo un seguito, dopo il secondo Scusa ma ti voglio sposare, sempre con al fianco il magnifico Raul Bova. L’attrice l’ha annunciato sui social quando un utente le aveva fatto la domanda. La Quattrociocche prima di iniziare la storia d’amore con Naldi, era sposata con il calciatore Alberto Aquilani, dal quale ha avuto due figlie.

Attualmente Aquilani gioca nella squadra spagnola Las Palmas, non è quindi rimasto in Italia. Il loro matrimonio era finito da tempo, quindi Naldi è stata solo una conseguenza. L’attrice ad oggi appare raggiante e felice accanto al suo nuovo uomo, si parla di figli futuri e chissà forse anche di un nuovo matrimonio.