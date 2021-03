Paola Turani, il web impazzisce per le FOTO dei suoi ricordi hot

Paola Turani accende i social pubblicando alcune foto di un dolce ricordo vissuto in una location da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Dopo tanti mesi passati senza quasi poter mettere il naso fuori di casa per colpa della pandemia di Covid la voglia di viaggiare è tanta e si fa sentire e Paola Turani non fa certamente eccezione. L’affascinante modella, presa dalla nostalgia per un momento magico, ha voluto condividere con il pubblico che la segue adorante su Instagram alcuni scatti di un’indimenticabile vacanza. Le foto la ritraggono mentre si gode l’atmosfera da sogno che vive chi ha la fortuna di visitare le Maldive. Acqua cristallina, sabbia bianca e tramonti da sogno non possono che restare impressi nella mente e tornare alla memoria in momenti tanto difficili. Se poi a questo si aggiunge la dolce compagnia di un fidanzato innamorato ben felice di coccolarla e una ricca colazione è facile capire perché Paola abbia scelto proprio le foto di quella vacanza.

LEGGI ANCHE -> Elodie in bianco si prepara al Festival: un fisico e una bellezza divina – FOTO

Paola Turani e la sua battaglia contro il mito della perfezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE -> Melita Toniolo ha detto sì ed esulta sul web: “Ce l’ho fatta!” – FOTO

Paola Turani è ormai da tempo una delle modelle e influencer più apprezzate dal grande pubblico. A permetterle di entrare nei cuori di migliaia di italiani è stato indubbiamente il suo invidiabile fisico a completamento della bellezza che Madre Natura ha voluto donarle. Per quanto incredibile possa essere anche una dea in terra come Paola però deve affrontare i problemi che i piccoli inestetismi del corpo portano a tutte le donne. Un po’ di tempo fa è salita agli onori delle cronache per aver orgogliosamente pubblicato sui social una foto in cui non nasconde la cellulite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Un modo questo per sensibilizzare quanti ritengono di dover inseguire per forza la perfezione del corpo. Il messaggio che Paola Turani ha voluto mandare attraverso Instagram è stato molto semplice e d’impatto scrivendo: “Non sono perfetta…la perfezione non esiste!“