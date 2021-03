Felicia Kononchuk, 9 anni, era sola in casa quando è stata brutalmente uccisa dal vicino. Il post pubblicato sul social network.

Una notizia agghiacciante dal mondo del web. Siamo a Чита (Čita), città della Russia ubicata alla confluenza tra i fiumi Chitinka e Ingoda e Felicia Kononchuk si trovava a casa da sola con i fratelli quando Vasily Dunets, il vicino di casa, la stava infastidendo. Terrorizzata, la bambina ha preso in mano il telefono e ha iniziato a registrare i suoi ultimi attimi di vita. Secondo quanto riporta The Sun, il 33enne era ubriaco e avrebbe iniziato a bussare alla porta principale dell’abitazione per più di un’ora; mentre il padre della bambina era fuori. Stando a quanto riferisce l’agenzia russa Ria Novosti, il 33enne si era già lamentato con i familiari di Felicia per i rumori causati dai lavori di ristrutturazione.

L’ultimo video su TikTok: “non so cosa fare”

Sul tardo pomeriggio Felicia Kononchuk si trovava a casa da sola insieme ai fratelli di 4 e 14 anni, quando il vicino di casa è tornato di fronte alla sua abitazione per lamentarsi, bussando insistentemente alla porta. Secondo quanto riferiscono i media, Vasily Dunets era ubriaco e ha continuato a infastidire la piccola per diversi minuti.

Spaventata, la bambina aveva deciso di condividere il suo terrore su TikTok, pubblicato un quarto d’ora prima di morire. Nel suo ultimo video sulla nota piattaforma social, la giovane ha confessato di “non sapere cosa fare”. Terrorizzata, la bambina testimonia “ora sfonderà la porta […] ho il cuore che mi batte fortissimo.” I media riferiscono che Felicia è stata sparata al petto e alla testa mentre si stava avvicinando alla porta. In fin di vita, la piccola è stata ritrovata dal padre in un lago di sangue: “Papà, sto morendo” gli avrebbe detto tra le braccia, prima di morire.

La polizia locale ha ritrovato l’assassino seduto sulle scale del palazzo. L’accusato ha precisato la sua reale intenzione: stanco dei rumori a causa dei lavori di ristrutturazione, il suo scopo era solo quello di “spaventare la famiglia”.

Fonte The Sun