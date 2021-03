Saretta Saina, il buongiorno bollente che ha messo buonumore sul web – FOTO

Il buongiorno bollente di Saretta Saina ha messo buonumore sul web: la canzoncina del risveglio non è passata inosservata.

Saretta Saina, il suo buongiorno mette di buonumore i followers: tra le storie infatti l’influencer ha postato sia una foto di prima mattina che un video nel quale canta la canzoncina del buongiorno, un gesto che è stato molto apprezzato. Lei appare semplice, vestita comoda ma comunque d’impatto, il top nero – indossato molto probabilmente senza reggiseno, almeno così sembra – ed il sotto della tuta rosso spicca e piace tanto. Non è la prima volta che Saretta sceglie un outfit sportivo/comodo. I followers che crescono giorno dopo giorno ne sono estasiati. Quando la semplicità premia, come il viso non truccato che la rende iconica.

Saretta Saina, il lato B diventa oggetto di contemplazione

Saretta proprio qualche ora fa ha postato una foto che ha deliziato gli occhi del web, ottenendo anche commenti da una pagina dal nome inequivocabile. L’influencer indossa un set sportivo composto da top crop rosa a maniche lunghe e leggings ad esso abbinato. Lo scatto è stato fatto di spalle anche se Saretta si gira e guarda verso l’obiettivo. Seduta su un muretto, quello che balza agli occhi è il lato B davvero tondeggiante e perfetto. E questo ha ingolosito una pagina dal nome per l’appunto culetti illegali che le ha lasciato emoji a forma di fuoco. In effetti, quasi tutti i commenti si rivolgono a questa seducente parte del corpo.

Al di là del fondoschiena perfetto, Saretta con i capelli sciolti al vento ed il viso ben truccato sta davvero bene.