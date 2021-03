Sanremo 2021, Gaudiano sul palco dell’Ariston copia Ultimo – FOTO

La nuova proposta in gara questa sera si presenta sul palco dell’Ariston ma a molti non sfugge un dettaglio.

Gaudiano è un giovane artista pugliese che si presenta tra le Nuove proposte sul palco dell’Ariston con il brano Polvere da sparo.

Buona la prima per lui infatti la gara questa sera prevedeva l’esibizione di 4 degli 8 giovani in gara e la votazione della Giuria Demoscopica insieme a quella della Sala Stampa, web e tv e il voto del pubblico avrebbe decretato due dei quattro artisti che sarebbero passati alla quarta puntata mentre gli altri due sarebbero stati definitivamente eliminati dalla gara canora.

Ad esibirsi questa sera Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast e proprio il cantante pugliese insieme a Folcast a rimanere in gara. Eliminati dunque la giovanissima Elena Faggi e lo stravagante Avincola.

Gaudiano è uguale a Ultimo

Quando Gaudiano ha pensato al suo look di questa sera non ha fatto i conti con la memoria degli spettatori che di certo non sono rimasti entusiasti dalla sua scelta già vista sul palco dell’Ariston.

Ad indossare lo stesso outfit infatti uno degli artisti più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Ultimo, il cantatore romano infatti si era presentato nel 2019 con un completo celeste e un paio di scarpe da ginnastica con una t-shirt bianca per presentare ‘I tuoi particolari’.

Quello fu l’anno delle critiche per lui infatti non è passata inosservata la polemica che ha scatenato contro i giornalisti che gli hanno soffiato la vittoria votando Soldi di Mamhood nonostante il risultato ottenuto a furor di popolo attraverso il televoto.

Da lì il giovane di San Basilio ha iniziato una carriera senza uguali superando ogni record e a soli 23 anni aveva realizzato un incredibile sold out negli stadi di tutta Italia.

Chissà dunque se questa scelta di Gaudiano sia stata voluta perché considerata di buon auspicio per perseguire le orme di Ultimo.