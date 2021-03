Sanremo 2021, il significato della canzone di Fasma “Parlami”

Sul palco dell’Ariston il giovane rapper romano Fasma canterà una canzone dal titolo “Parlami”. Andiamo a vedere insieme qual è il significato di questo testo che parla d’amore e della possibilità di salvare sé stessi attraverso la passione e la dedizione verso la persona amata.

Dal 2 al 6 marzo vedremo il giovane rapper Fasma calcare uno dei palcoscenici più importanti d’Italia. L’artista romano parteciperà alla 71esima edizione del festival di Sanremo con la canzone dal titolo “Parlami“.

Nell’attesa di sentire la sua voce e sognare con le parole della sua canzone, noi di Yeslife proveremo a carpirne il senso più profondo.

Tiberio Fazioli, nome d’arte Fasma, è il giovane rapper rivelazione degli ultimi anni. E’ nato nella capitale il 17 dicembre di 25 anni fa e ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica a soli 13 anni, quando era ancora poco più che un bambino.

Parteciperà per la prima volta nella sua vita al festival di Sanremo con una canzone dal titolo “Parlami“. Il testo promette già di farci sognare e soprattutto di farci cantare a squarciagola.

Questo brano parla di un amore incondizionato. Il suo primo verso, infatti, recita “Vorrei darti la mia forza per vederti parlare” ponendo l’accento sulla rinuncia della propria forza per far star bene l’altro.

In questa canzone l’incoraggiamento dell’altro è sinonimo di amore. “Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te“.

Spesso infatti il narcisismo tipico della società che viviamo porta l’individuo a vivere concentrato su sé stesso e a non accorgersi dei bisogni dell’altro, dei suoi sogni o della sua felicità.

La canzone di Fasma è un inno all’amore che ti salva dai tormenti e dai dispiaceri della vita. “Quindi baciami baciami / Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti / Ti prego tu salvami“.