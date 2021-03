Sanremo 2021, chi è Fulminacci: tutto sul cantante di “Santa Marinella”

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, è uno degli artisti in gara della 71esima edizione del Fesltival di Sanremo con la sua “Santa Marinella”. L’artista romano indie pop vincitore del Premio Tenco come miglior Opera Prima calcherà per la prima volta nella sua vita il palco dell’Ariston.

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, è un artista emergente molto apprezzato che ha ricevuto negli ultimi anni molto successo da parte della critica. E’ nato a Roma nel 1997 e si presenta già come un astro nascente della musica italiana. In questo articolo ti diremo tutto quello che c’è da sapere su questo artista emergente molto raffinato.

Chi è Fulminacci, tutto sulla sua vita privata

Il giovane Filippo è cresciuto a Roma e ha frequentato il liceo classico dalle suore. La sua vita privata non è molto nota alle cronache.

Sappiamo che vive a Roma, la sua città natale, e che è “fidanzato e innamorato” come lui stesso ha dichiarato in un’intervista rilasciata al programma televisivo di Italia 1 “Le iene“.

Dal suo profilo Instagram, seguito da più di 60mila persone, emerge chiaramente il suo amore per la musica, la sua vocazione artistica e un’ironia simpatica.

Quando ha saputo che avrebbe partecipato alla 71esima edizione della canzone italiana ha pubblicato una cartolina della cittadina ligure con la sua faccia e la scritta “Saluti da Sanremo”.

Fulminacci, la carriera dell’astro nascente della musica italiana

Nonostante la sua giovane età, 24 anni, Fulminacci è stato capace di farsi notare per il suo talento e la sua sensibilità.

Il 2019 per lui è il Golden year perché vince il Premio Tenco come miglior Opera Prima e sempre nel 2019, a dicembre, vince il premio Rockol Awards 2019 come artista dell’anno.

Il suo primo album è stato pubblicato nel 2019 e si intitola “La vita veramente” per l’etichetta Maciste Dischi e con la distribuzione di Artist First.

E’ considerato dalla critica un artista sensibile e raffinato tanto che a gennaio del 2020 il suo album viene premiato nell’ambito dei Top2019 organizzato dal Forum del giornalismo musicale.

Parteciperà alla 71esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello con la canzone “Santa Marinella“.

“Quando ho saputo di partecipare a Sanremo sono stato felicissimo, la mia reazione è stata di felicità pura, quasi infantile. In più il cast mi esalta, sono tutti artisti che ascolto“, ha dichiarato Fulminacci alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni.

Della sua canzone invece racconta di averla scritta con trasporto “perché è una storia che non mi riguarda di persona ma mi è stata raccontata. Ho quasi fatto un gesto violento nella vita di qualcun altro che però ne è consapevole dunque sono contento di portarla al Festival e di vedere quale sarà la reazione del pubblico”.