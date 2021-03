Soliti Ignoti, l’esilarante cucù di Fiorello: “ha il dono dell’ubiquità?”

Il dono dell’ubiquità rivelato dallo showman Rosario Fiorello si trasforma in un’esilarante sorpresa: tutto sul cucù ai Soliti Ignoti.

Durante la scorsa puntata de I Soliti Ignoti, lo showman siciliano Rosario Fiorello ha fatto capolino nella studio televisivo. Affiancando l’altro indiscusso protagonista delle serate Rai di queste settimane, Amadeus, cimentandosi in un improvvisazione degna di un vero spettacolo di cabaret. Anche senza il pubblico ad acclamare le doti comiche del presentatore catanese, mostrando il suo dono dell’ubiquità ha generato una lunga serie di risate.

Soliti Ignoti, Rosario Fiorello non dovrebbe essere lì!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale)

Soltanto poche ore prima che abbia inizio il Festival di Sanremo, l’emozione durante la sua vigilia non sarebbe potuta essere meno palese di ieri sera. Una volta entrato come ospite a sorpresa nella trasmissione si è subito rivolto all’amico di palco Amadeus. “Dove siamo?“, ha domandato con fare ironico al conduttore che poi ha risposto con una serie di occhiate complici al suo divertente richiamo.

“Siamo al Teatro delle Vittorie, a Roma“, ha poi risposto perentorio. Ma lo sketch non finisce qui, perché Rosario, pur mantenendo alto il suo umorismo, tiene a fare una precisazione ai suoi telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

“Stasera alle 21.00 ci sono le prove generali di Sanremo all’Ariston. Come facciamo io e te ad essere anche lì?” fingendo un momento panico che in realtà non aveva modo di esistere, perché: “Siamo registrati! Ma io non mi sento registrato”, ha poi concluso generando la più totale ilarità.