La bellissima conduttrice Andrea Delogu diventa la reginetta di Radio 2 grazie al suo irresistibile entusiasmo.

La conduttrice radiofonica, Andrea Delogu, oltre ad intrattenere i suoi ascoltatori con la sua disarmante diretta al Festival di Sanremo su Radio Due sembra assumere sempre più il fascino di una vera reginetta dello spettacolo. Il suo entusiasmo risulta essere estremamente contagioso, e stando alle visualizzazioni dei suoi contenuti sui social, forse ancor più dei brani in gara sul mai così luminoso palco dell’Ariston.

Andrea Delogu, il suo entusiasmo da favola annuncia il via al meta-spettacolo

Fra alcuni passi di danza dietro le quinte del Festival ed un’espressione radiosa sul viso, Andrea si aggiudica una preziosa standing ovation dei suoi ammiratori alla sua ultima serie di scatti pubblicati su Instagram. I complimenti dei fan si uniscono a quelli delle celebrità in gara e che seguono la brillante conduttrice nelle sue giornaliere avventure. Il look elegante e di successo scelto per la prima serata, dalle pieghe leggere e la tinta blu scura, è stato curato dal brand francese Les Copains e da Andreas Mercante.

“La prima è andata bambolini“, ha infine aggiunto con soddisfazione la reginetta nella didascalia al post, rinviando il proseguimento dei giochi “A questa sera”. La Delogu conduce la trasmissione radiofonica al fianco della sua ormai divertita anima gemella Ema Stokholma, e del giornalista Gino Castaldo. Adesso non si può che attendere la seconda puntata dello show.