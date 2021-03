Scende dall’auto per controllare il motore: medico muore schiacciato dal veicolo

Un medico 67enne è morto ieri mattina a Ponte Caffaro, frazione di Bagolino (Brescia) dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto che stava controllando.

Un uomo è morto ieri mattina, martedì 2 marzo, a Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, comune in provincia di Brescia. La vittima è Samiee Shahrokh, 67enne medico di base di origini iraniane, ma cittadino italiano. Secondo quanto riporta la redazione di Brescia Today, Shahrokh mentre viaggiava a bordo della sua Bmw X3, avrebbe arrestato il veicolo per dare un’occhiata al motore. Sceso dall’abitacolo, avrebbe aperto il cofano, ma la vettura, parcheggiata in pendenza, ha ripreso a muoversi travolgendo il 67enne e trascinandolo per alcuni metri. Una donna, sentendo le urla dell’uomo, ha allertato i soccorsi, mentre altri passanti hanno provato a sollevare la Bmw con un cric.

Giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimare il medico e lo hanno poi trasportato d’urgenza in eliambulanza presso gli Spedali Civili di Brescia. Qui, purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Shahrokh è deceduto alcune ore dopo per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica esatta dei fatti.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia di Samiee Shahrokh che, come riferisce Brescia Today, lascia la moglie Marina e a breve sarebbe andato in pensione.