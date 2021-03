Chiara Ferragni super glam per supportare Fedez: il web si scioglie – FOTO

Chiara Ferragni super glam per supportare Fedez. L’influencer infatti si prepara per essere al top e non passa inosservata.

Capelli con onde accattivanti e make up curato, Chiara Ferragni ha postato una sequenza di foto in cui si propone in una versione particolare e molto glamour: quello che spicca infatti è il trucco occhi sulle tonalità dell’azzurro con tanto di luccichii. In realtà la foto – scattata dalla cabina armadio di casa – è di ieri sera quando la Ferragni era in fase preparativi per supportare il marito Fedez in gara al Festival di Sanremo. Il primo piano di Chiara è di una bellezza disarmante, occhioni azzurri evidenziati dal trucco e labbra nude. La visione è bellissima, anche se qualcuno non ha perso occasione per scherzarci su commentando Bella come la stonata di Diodato ❤️, alludendo alla performance dell’artista che ha dato inizio alla gara categoria big riproponendo la canzone che ha vinto lo scorso anno, Fai Rumore. Outfit casual per Chiara, composto da pantalone nero e maxipull nero con tanto di strass. Tantissimi i cuori lasciati per l’influencer numero 1 in Italia.

Chiara Ferragni, i commenti a caldo sull’esibizione di Fedez

Chiara Ferragni ha postato tantissime foto e video tra le storie di Instagram, tutte d’amore per il marito. Davanti la tv insieme a Leone, non poteva perdersi l’esibizione del rapper di cui la Ferragni si reputa super soddisfatta. Con orgoglio mostra altresì come il brano sanremese dal titolo Chiamiami per nome in duetto con Francesca Michielin risulti tra le tendenze.

Un bel traguardo se si pensa che sia il video ufficiale che il brano su Spotify siano usciti da poche ore.