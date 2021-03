La favolosa modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana posta di nuovo: la foto nuda nella vasca è estrema!

La Rodriguez si mostra nuda mentre fa il bagno: porta le ginocchia a sé ed ha un’espressione molto sensuale.

Lo scatto è in bianco e nero, i capelli sono raccolti ed il trucco è marcato, ma luminoso: Belen è uno schianto!

I followers si sono innamorati della foto, tanto da lasciarle, in sole due ore, più di 91.000 mi piace e 300 commenti, tra cui si legge: “Favola“, “Meraviglia“, “Stupenda“, oppure “Sei troppo bella!“.

Belen Rodriguez ed il suo rapporto con il mondo del web: “…tante coccole virtuali!“

Nel corso di un’intervista rilasciata a VanityFair, la splendida Belen Rdriguez racconta al pubblico che la segue, il suo rapporto con il mondo dei social network: “Grazie ai social media mi sono davvero liberata: per anni sono stata descritta in modo diverso da quello che sono. Oggi posso raccontare come vivo davvero, cosa penso, cosa faccio durante le mie giornate. Posso rispondere direttamente e velocemente ai miei fan e far tacere le voci che a volte danno fastidio“.

E ancora: “Ho un bellissimo rapporto con loro e la gioia più grande è sentire il loro affetto“.

Infine Belen aggiunge: “Mi fanno tante coccole virtuali che apprezzo molto e che mi fanno sentir bene”.