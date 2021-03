Floriana Messina, sguardo magnetico e scollatura vertiginosa – FOTO

Floriana Messina in un tris di scatti di estrema sensualità, sguardo languido e scollatura strategica: pazzesca

Floriana Messina ha stuzzicato la fantasia dei follower, che oggi hanno potuto ammirare su Instagram un tris di scatti bollenti. Bellezza imponente ed estrosa, le sue forme superano l’immaginazione per concretizzare i sogni proibiti dei tantissimi fan. Costantemente sopra le righe, la soubrette si differenzia per l’inconfondibile corpo prorompente e la modalità seduttrice con la quale si mostra, sfacciata ed estremamente sexy.

Floriana Messina, scollatura vertiginosa

L’ammaliante Floriana Messina ha le tutte carte vincenti e sa come utilizzarle. Il suo profilo Instagram è un collage di foto esplosive ed ammiccanti, nelle quali mostra le curve impetuose che perturbano l’animo dei fan. Un account da 725 mila follower, l’influencer riscuote un successo fenomenale, che aumenta di più ad ogni scatto pubblicato.

Provocante e travolgente, offre la sua portentosa fisicità in connubio alla tipica bellezza mediterranea dei lineamenti che la contraddistingue. Occhi come gemme nere, lunghi capelli scuri, labbra carnose, pelle ambrata: queste le caratteristiche che conquistano inesorabilmente, protagoniste delle ultime diapositive.

Floriana appare in tutto il suo splendore, indossando un crop top bianco a coste. L’ampia scollatura mette in evidenza l’incontenibile lato A, dove è impossibile impedire all’occhio di cadere. La folta chioma è raccolta in un’alta coda di cavallo che le scopre totalmente il bellissimo viso, dotato di un’armoniosità davvero unica. Il trucco evidenzia lo sguardo profondo e magnetico, in un cat-eye efficace e sensuale, che incolla lo spettatore all’immagine.

La strabiliante bellezza di Floriana Messina colleziona una serie di elogi e più di 6 mila like in appena tre ore.