Francesco Renga, la pesante indiscrezione sul cantante diventa virale

Francesco Renga protagonista di un evento spiacevole, una pesante indiscrezione a ridosso del Festival di Sanremo.

Francesco Renga è uno dei 26 big in gara al Festival di Sanremo. Ieri si è esibito sulle note di Quando trovo te. Apprezzatissimo sul web, tuttavia il cantante è stato – suo malgrado – protagonista di un evento spiacevole che si è subito diffuso in rete e che riguarda proprio il brano sanremese. Nel corso di un’intervista infatti ad un membro dell’orchestra, intervistato per Il Fatto Quotidiano alla domanda chi fosse il peggiore dell’edizione, avrebbe risposto senza mezze misure citando il cantante. Ed è andato oltre, motivando la sua risposta: “Ha una canzone terrificante”. Una frase forte che ha subito tuonato sul web. Tuttavia ad oggi non è pervenuta la risposta del diretto interessato, sui social al momento non appare nulla inerente alla pesante critica.

Francesco Renga, i complimenti dell’ex non passano inosservati

Per Francesco Renga questa è la decima partecipazione al Festival di Sanremo, un veterano insomma e che gli ha portato anche dei bei risultati, vincendo nel 2005 con il brano Angelo che ancora oggi suscita notevoli emozioni. Oggi il cantante ha condiviso un po’ i post che gli utenti su Instagram gli hanno dedicato, tra questi spicca il tag di Dardust il musicista che ha curato la musica di un altro brano in gara, si tratta di Voce di Madame. Ma quello che ha catturato l’attenzione è sicuramente Ambra Angiolini che ha postato tra le storie, la canzone di Renga con tanto di emoji a forma di fuoco.

I due infatti anche se hanno preso strade diverse continuano – per la gioia dei loro figli – a supportarsi a vicenda. Sicuramente un bel gesto.