Grande Fratello Vip, dopo la finale arriva il commento inaspettato

Avete seguito il Grande Fratello Vip? Tommaso Zorzi vincitore, secondo Pier Paolo Pretelli. Cosa succederà adesso? Arriva il commento di un conduttore

E’ stata l’edizione più lunga della storia dei reality, i concorrenti sono entrati lo scorso 14 settembre regalando emozioni uniche ai telespettatori. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip, programma condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini che con il suo carisma e la sua eleganza ha portato a termine un lavoro arduo. C’è chi però dopo la finale ha spiazzato tutti lasciando un commento sui partecipanti.

Grande fratello vip: di chi è il commento ?

Il conduttore che ha lasciato il web senza parole è stato Maurizio Costanzo che sul settimanale Nuovo tiene una sua rubrica con cui intrattiene i lettori. Proprio una di questi ha giudicato Samantha De Grenet, una delle ex concorrenti, spiegando che alcune sue uscite sono state pessime e di cattivo gusto. Per questo motivo, secondo la donna, l’esperienza al Grande Fratello Vip, potrebbe avere per la showgirl un effetto Boomerang. Il giornalista non ha di certo fatto obiezioni al riguardo, anzi ha lasciato un commento come risposta alla sua lettrice. “Temo che lei come altri personaggi avranno qualche difficoltà a ricollocarsi una volta finito il reality show vip…– ha spiegato Costanzo – Probabilmente personaggi come Samantha De Grenet sono nella casa solo perché cercano di ritrovare un pizzico di visibilità perduta”.

Per il giornalista spesso il modo di parlare e fare di una persona può essere controproducente per la stessa. “Diciamo chiaramente: il pubblico ha bisogno di esempi migliori da guardare”. Conclude.