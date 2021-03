Sanremo 2021, Lo Stato Sociale, sul palco appare il “Papa”. L’esibizione del gruppo ha riscosso un grandissimo successo sui social

Lo Stato Sociale che non si smentiscono mai 💖 #Sanrem2021 #Sanremo2021 pic.twitter.com/EDA9jyCsRk — Cose fondamentalmente belle bot (@cosebelle_) March 3, 2021

Lo Stato Sociale: un nome, una garanzia. Già qualche anno fa con “Una Vita in Vacanza” conquistarono il palco dell’Ariston, il mondo del web e i telespettatori del Festival di Sanremo. Un’esibizione che fece molto discutere ma che appassionò tantissimo il pubblico: sul palco, con loro, c’era una donna anziana che ballava proprio come loro stessi avevano citato nella canzone. Dopo il podio meritatissimo che hanno conquistato con le loro performance, dopo un po’ di anni hanno deciso di ritornare con Combat Pop, un brano che più che un semplice brano è una vera e propria denuncia contro un sistema particolare che riguarda la musica, ma che può essere anche associato a più categorie.

Lo Stato Sociale a Sanremo: l’esibizione che ha conquistato i telespettatori del Festival

Io nella vita come gli Stato Sociale#sanremo2021 pic.twitter.com/6Wn6jEdV53 — sessoeibuprofene #sanremo2021 stan (@sessoeibuprofe1) March 3, 2021

E anche quest’anno sono stati capaci di creare uno spettacolo curioso che ha entusiasmato i telespettatori. Sono arrivati sul palco, il frontman del gruppo era nascosto in una scatola “ballerina” ed è spuntato fuori solo alla fine dell’esibizione. Gli altri, invece, erano tutti travestiti: chi da Freddie Mercury, chi dal papa e così via, un vero e proprio spettacolo che ha entusiasmato tutti. C’è da dire che sono dei veri e propri professionisti, non si smentiscono mai e sanno bene cosa stanno facendo.

A Lodo Guenzi de Lo stato sociale avranno fatto un contratto part time? #sanremo2021 pic.twitter.com/0hmZW9H98m — Sanfrank (@CIAfra73) March 3, 2021

Sono tutti curiosi di vedere che posto faranno in classifica questa sera, dopo quella di ieri che ha scaturito particolari polemiche da parte dell’orchestra ma anche del web.