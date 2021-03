Sabrina Salerno è come al solito spettacolare sui social network: l’ultimo scatto è semplicemente fenomenale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno continua inarrestabilmente a mandare in visibilio i suoi followers postando scatti sempre più intriganti e meravigliosi. La nativa di Genova è una forza della natura e, nonostante gli anni che passano, è sempre dotata di un fisico marmoreo. Le sue curve lasciano sempre i fan a bocca aperta e sono spesso in vista sui social network.

La Salerno ama condividere contenuti su Instagram e ogni giorno delizia i suoi seguaci con fotografie strepitose. L’ultima foto apparsa sul suo profilo è fantastica: il primo piano è una gioia per gli occhi.

Sabrina Salerno, primo piano che seduce: forme spaziali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, poco fa, ha fatto impazzire i suoi followers condividendo uno scatto strabiliante. La cantante piazza tutta la sua bellezza ed esplosività in primissimo piano e seduce i suoi ammiratori. La sua bellezza non è quantificabile, così come la sua sensualità. Nonostante stavolta sia decisamente coperta, la maglia non riesce a nascondere le sue forme illegali.

Il post ha raccolto in poco tempo 25mila cuoricini e tantissimi commenti. “Complimenti, giovane per sempre”, “Magnifica Sabrina”, “Il sole”, “Sempre bellissima”, “Stupenda”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Qualsiasi contenuto che la bella nativa di Genova condivide in rete ottiene sempre un ottimo riscontro. La 52enne, qualche settimana fa, postò una fotografia da arresto cardiocircolatorio in cui indossava un bikini da sogno che metteva in risalto il suo lato A fenomenale.