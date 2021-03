Valentina Ferragni sceglie un look sensuale per la prima puntata di Sanremo, mini abito trasparente e che luccica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Valentina Ferragni come tutta la sua famiglia pronta a fare il tifo per suo cognato, Fedez, in gara con Francesca Michielin al 71esimo Festival di Sanremo.

Partecipazione e seguito mediatico da record quello del rapper che per la prima volta è salito sul palco dell’Ariston e che se non fosse stata per la pandemia probabilmente non vi avrebbe partecipato. In alternativa se fosse stato un Festival “normale” di sicuro l’arrivo della Ferragni in dolce attesa, con il piccolo Leone e delle sue sorelle avrebbe rubato la scena a molti.

E invece tutto questo non è avvenuto, tutti rigorosamente da casa a guardare papà Fede esibirsi sul palco visibilmente emozionato tanto che a fine performance si è anche commosso. E ovviamente anche se da casa le sorelle Ferragni non certo potevano guardarlo in pigiama.

Se Chiara si è fatta fare un look e un make-up apposito, Leone si è vestito come papà Fedez rigorosamente Versace, anche la cognata Valentina non è passata inosservata. Per vedere il suo look sensuale vai alla pagina successiva.

Valentina Ferragni, look sensuale per Sanremo