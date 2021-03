Vanessa Incontrada sguardo fisso in camera “Io ti guardo e tu?”-FOTO

L’attrice Vanessa Incontrada condivide una foto in cui appare in primo piano mentre guarda la camera ma a chi si riferisce?

La Incontrada condivide una foto in cui appare in primo piano mentre fissa intensamente la camera e scrive:”Io ti guardo..e tu?”. A chi si riferisce però? Nei commenti poi alcuni utenti rispondono alla domanda:”Certo che ti guardo sei bellissima bravissima troppo speciale” e ancora “Buongiorno anche io ti guardo”.

Vanessa Incontrada condivide la canzone di Emma

La Incontrada poi condivide la stessa foto anche nelle stories ma con sottofondo la canzone di Emma “Mi parli piano”. In particolare sottolinea le parole del testo:”Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo perché all’evidenza non ci credi”. A cosa si riferisce però non si sa, a che cosa non crede pur vedendo con i suoi occhi l’Incontrada? Forse il suo è un pensiero profondo che vuol dire di guardare sempre oltre all’evidenza, a ciò che c’è in superficie.

Bisogna guardare dentro ad una persona quando la si vede e non soltanto fuori, perché così è facile ma non ci smuove nulla. In quest’ultimo periodo per la Incontrada si sono susseguiti molti successi. Tra cui la copertina su Vanity Fair in cui si è mostrata completamente nuda con i suoi chiletti in più per mandare un messaggio importante a tutti gli uomini e donna. Ha infatti detto che è arrivato il momento di una nuova bellezza. A supportare ancora di più questa idea, arriva la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. L’hanno scelta per alcuni scatti con abiti favolosi ambientati nell’epoca romana.

L’attrice appare incantevole con le sue forme che vestono perfettamente gli abiti d’alta moda. E ringrazia gli stilisti per averla scelta:”Un racconto vissuto insieme.. Grazie Stefano e Domenico”. La Incontrada ha sofferto per un periodo a causa del cambiamento del suo corpo dopo la gravidanza. Quando lavori nello spettacolo, le persone sono impietose e si aspettano che tu sia una top model.

La realtà è molto diversa. Ha subito insulti e tante critiche per una cosa che non dipendeva da lei. Nessuno dovrebbe mai subire offese per il proprio aspetto fisico. Ma quest’epoca non aiuta, l’epoca di Instagram dove tutto apparentemente sembra perfetto ma non lo è perché è finto.