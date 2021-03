Alberto Matano non si è ancora abituato: “Fanno venire i brividi”

Alberto Matano non riesce ad abituarsi ad una situazione così volubile e manda i segni di stanchezza. Ecco la sua reazione in diretta

Alberto Matano, l’amatissimo conduttore de La Vita in diretta ed ex mezzobusto del tg1, continua a portare avanti il suo programma di informazione quotidiana. Con lui, come per Unomattina, si andrà avanti fino al 30 di giugno con un prolungamento di un mese rispetto al classico standard prima di andare in vacanza per l’estate. È il segno che il programma va bene, che il pubblico segue la sua trasmissione e il suo modo di informare.

Anche per Matano è stato un anno difficile per via della pandemia, argomento che non ha mai abbandonato nel corso delle sue puntate seguendo passo passo l’evoluzione dell’epidemia da coronavirus ma nonostante questo pare che il conduttore non si sia ancora abituato alle brutte notizie e ai passi indietro che a volte si possono fare.

Lo ha dimostrato ieri nel corso della puntata mentre si parlava della situazione di Bologna, a breve zona rossa.

Alberto Matano, stanchezza e sconforto: ecco perché

Il continuo aumento dei contagi, magari dopo settimane di assestamento, pare non fermarsi. È quello che sta accadendo in questi giorni nel nostro Paese che sta entrando a vele spiegate, purtroppo, verso la terza ondata.

Bologna è una di quelle città ad alto rischio, che da arancione si sta preparando a diventare zona rossa con grande sconforto da parte dei cittadini che non vorrebbero ripiombare nell’incubo delle chiusure e delle restrizioni forti. “Sono giorni nei quali l’incubo sembra tornare” ha riferito il presidente di regione tramite l’inviata de La Vita in diretta Lucia Loffredo.

E a questo Alberto Matano sembra non abituarsi. La sua replica dice tutto: “Parole, devo dire, che fanno venire i brividi” ha esclamato in tono anche mesto e sconfortato mostrando anche lui i segni della stanchezza per il ritorno del virus. Insomma anche un giornalista come lui che è sempre stato sul pezzo e ha sempre raccontato i fatti del nostro Paese inizia a lanciare i primi segni di cedimento.