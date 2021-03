L’appello social di Carolyn Smith: “Ho bisogno d’aiuto!” – VIDEO

Carolyn Smith, popolare giudice di Ballando con le Stelle, lancia un appello su Instagram: “Ho bisogno d’aiuto, mio marito non ce la fa”. A cosa si riferisce?

Da anni è uno dei volti più amati della televisione italiana e tiene tutti col fiato sospeso per i suoi temutissimi giudizi a Ballando con le stelle. Carolyn Smith si tiene sempre in contatto con i suoi fan, raccontando anche i retroscena della sua vita domestica.

La coreografa britannica si è sposata col ballerino italiano Ernestino Michielotto, detto Tino, in seconde nozze nel 1997, due anni dopo aver ottenuto il divorzio dal primo marito. Hanno sempre lavorato in coppia, danzando insieme, ma soprattutto trasmettendo il loro amore per il ballo creando scuole in Italia e all’estero.

Carolyn rivela: “Dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, perché stiamo sempre a battibeccare e a discutere su tutto“. E nel suo ultimo video, ne arriva la conferma.

L’appello di Carolyn Smith: “Ho bisogno d’aiuto!”

Su Instagram la coreografa ha infatti lanciato un vero e proprio appello, chiedendo l’appoggio dei suoi follower, dopo un botta e risposta col marito. Su cosa hanno discusso? “Sto cercando di imparare ad usare Tik Tok ma ho bisogno d’aiuto perché da sola, come sempre, non so farlo”, spiega Carolyn.

La donna vorrebbe sbarcare sul social che più di tutti dà spazio alla danza e all’esecuzione di coreografie anche casalinghe, per dare sfoggio della sua bravura. Ma a quanto pare il marito non è d’accordo. “A Tino non piace il social e non collabora per niente, ma ieri sera ho chiesto se per una volta mi aiutava… questo è il risultato”. Invece di seguire le indicazioni di Carolyn, Tino le fa uno scherzo.

Invece di lanciarle solo un solo capo d’abbigliamento per creare l’effetto di “vestizione immediata”, il marito le tira addosso mezzo armadio. E lei lo rincorre infuriata. Insomma, un video divertentissimo, degno di Casa Vianello, ma al tempo dei social.