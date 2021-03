Il Principe Filippo è stato operato al cuore, quali sono gli aggiornamenti?

Il marito della regina Elisabetta, il principe Filippo, è stato sottoposto ad un intervento cardiaco presso il Bartholomew’s Hospital di Londra. L’operazione si è conclusa con successo.

Buckingham Palace ha reso noto che il principe Filippo, marito della 99enne regina Elisabetta, ha superato con successo la piccola operazione alla quale è stato sottoposto. Il principe, già operato al cuore nel 2011, resterà ricoverato per un po’ di tempo.

Il duca di Edimburgo, prima dell’intervento, è stato trasferito dal Edward VII’s Hospital al St Bartholomew’s Hospital, dove i medici lo hanno curato per un’infezione, oltre a tenerlo in osservazione; la diagnosi faceva riferimento ad una condizione cardiaca costante.

Il Principe Filippo sta bene, sospiro di sollievo a Buckingham Palace

Il 99enne principe Filippo è ricoverato in ospedale dal 16 febbraio, i medici hanno voluto tenerlo in osservazione dopo un piccolo intervento cardiaco perfettamente riuscito. La 99enne regina Elisabetta, sua consorte, può tirare un sospiro di sollievo.

La regina Elisabetta ed il duca di Edimburgo sono sposati dal 20 novembre 1947, il matrimonio venne celebrato presso l’Abbazia di Westminster. Dall’unione sono nati quattro figli, nel 1948 il principe Carlo, nel 1950 Anna, nel 1960 il terzo figlio Andrea e infine nel 1964 Edoardo. I primi anni di matrimonio trascorsero in perfetta armonia a Clarence House, dove attualmente abitano Carlo e Camilla.

In questi primi anni la coppia si è divertita ad organizzare feste, soprattutto in maschera e allo sport. Oggi Elisabetta II e Filippo condividono un amore lungo una vita, importante quanto i protagonisti, che continua ad affascinare gli Inglesi e non solo.