Sanremo 2021, Amadeus forte commozione per la “situazione anomala”

Amadeus è preso da una forte commozione durante il suo ultimo discorso su Sanremo 2021: “rispetto i no” ma “questa situazione è anomala“.

Il conduttore dell’edizione attualmente in corso del Festival Di Sanremo, Amadeus, è intervenuto con molta risolutezza nel corso dell’ultima conferenza stampa. Gli apprezzamenti fino ad ora ricevuti, sia dai telespettatori che soprattutto dal direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, sembrano far dimenticare loro il più che prevedibile calo del 10% per quel che riguarda gli ascolti rispetto allo scorso anno. A spiazzare però i presenti è stato un momento in cui Ama ha fatto il punto della situazione non mancando di commuoversi.

Sanremo 2021, Amadeus la commozione e il perché della sua risolutezza

“Ho rispetto dei no di Celentano, Benigni e Jovanotti“, ha dichiarato il presentatore ed ormai aspirante ballerino. Non è certo un periodo difficile con la pandemia ancora in corso, e secondo il suo parare è più che giusto che ognuno si senta libero di restare al sicuro. Ma in egual misura vuol sottolineare come non tutti gli artisti amino dar vita alla loro esibizione “senza la degna cornice”

Inoltre continuando il discorso con più emozione ha poi voluto sbilanciarsi sull’importanza della scelta di voler andare fino in fondo anche di fronte al vuoto in platea. “Questo Festival è un’altra cosa“, ha dichiarato lui stesso in maniera visibilmente soddisfatta.

“Cerchiamo di fare il miglior programma possibile” si infine avviato verso la sua conclusione citando gli altri personaggi a sostegno dello show sul palco dell’Ariston, come Rosario Fiorello e Matilde De Angelis. “Questa situazione è anomala, è come se stessimo vivendo una guerra“.