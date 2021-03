Masterchef 10, ha vinto lui: l’incontenibile felicità di un uomo

IN AGGIORNAMENTO – Anche quest’anno la finale di Masterchef riserva sorprese incredibili. Il vincitore è in lacrime ma i piatti degli altri concorrenti sono stati strepitosi.

Una sfida all’ultimo sangue tra pentole, fornelli incandescenti e coltelli affilati. All’ultima puntata di Masterchef 10 sono arrivati loro quattro: Monir Eddardary, Irene Volpe, Antonio Colasanto e Francesco Aquila.

Gli chef stellati Bruno Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo, ormai delle vere e proprie star della televisione italiana, durante l’ultima puntata sono stati rigidi ma allo stesso tempo si sono emozionati e sono riusciti a divertire gli spettatori.

Monir fuori dalla finalissima di Masterchef 10

Monir è stato il concorrente più divertente di tutte le edizioni di Masterchef ma anche quello meno preso sul serio.

Monir, origini marocchine ma cittadino del mondo, ha sfiorato la finalissima dovendo lasciare la cucina di Masterchef proprio all’ultimo.

Dalla sua avventura in Australia alla cucina più famosa d’Italia. Lo chef Locatelli aveva puntato su di lui e ci aveva visto giusto perché Monir è riuscito ad arrivare fino all’ultima puntata di Masterchef 10.

“Un viaggio inaspettato che il destino mi ha riservato proprio durante questa maledetta pandemia. Fin dall’inizio sono stato me stesso, senza filtri, consapevole del fatto che stavo per avere una possibilità che non mi sarebbe mai più ricapitata nella mia vita!“, ha scritto su Instagram Monir.

Il vincitore di Masterchef 10 è Aquila

Lo chef Bruno Barbieri prende la busta e lentamente la apre. La tensione è alle stelle. Lo chef guarda i tre concorrenti che hanno cucinato dei piatti strepitosi ma il vincitore è solo uno.

Aquila è il vincitore della decima edizione di Masterchef. “Ne è valsa la pena star lontano da casa per tanto tempo, soffrendo e senza rivedere mia figlia“, ha detto il concorrente. “E’ una finestra sul mio futuro questa“.