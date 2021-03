Masterchef Italia, (SPOILER), sui social impazza il nome dei vincitore: la rivelazione

Il web è impazzito per un’indiscrezione che circola in queste ore sul possibile nuovo vincitore di Masterchef Italia

Tutto pronto per la finale della decima edizione di Masterchef Italia. Mentre cresce l’attesa sul nome del nuovo vincitore del famoso talent dei fornelli, sul web si rincorrono voci nate da un’indiscrezione trapelata sui social. Nella finale il pubblico vedrà contendersi l’ambito primo posto 4 chef: Monir Eddardary, Irene Volpe, Antonio Colasanto e Francesco Aquila. Gli occhi del fan si sono concentrati proprio su quest’ultimo che sembrerebbe essere il vincitore. Le voci sono nate grazie ad una serie di battute che il cuoco pugliese avrebbe scambiato sul suo profilo Instagram. Aquila ha infatti postato sul noto social network una frase che lascia galoppare la fantasia dei follower: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto“.

Gli indizi sul nuovo possibile campione di Masterchef Italia

La frase pubblicata da chef Aquila su Instagram da sola in effetti non sarebbe una prova attendibile per far in modo di riuscire ad individuare in lui il prossimo campione di Masterchef Italia. Le voci sarebbero iniziate dopo che il post ha ricevuto il commento eccellente di Carlos Alba, quinto classificato alla settima edizione dell’omologo programma in Spagna. Lo chef spagnolo ha infatti commentato con “Campeon” e tanto è bastato affinché sui social si rincorressero le voci della vittoria di Aquila. Per avere conferma, o smentita, di questo ipotetico spoiler non resta che attendere l’attesa finalissima del programma.

A breve infatti il pubblico del talent potrà sapere se lo chef che tanto somiglia a Johnny Depp avrà la benedizione dei giudici per inseguire, forte del suo titolo, il sogno di un’attività tutta sua. Sarà infatti compito degli chef stellati Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli decretare chi tra i quattro finalisti rimasti in gara meriti il titolo di Masterchef.