Soleil Stasi, collage di FOTO. Lato B evidenziato dai jeans, che splendore la sorpresa inaspettata

Quanta sensualità può esserci in uno scatto. Soleil Stasi incanta i fan con tre foto davvero subliminali, lato B in primo piano e schiena nuda

Soleil Stasi o Sorgè? Ancora in molti si chiedono quale sia il vero nome della modella e influencer. All’anagrafe lei è registrata come Soleil Anastasia Sorgè ma sui social si fa conoscere come Soleil Stasi, su sua spontanea richiesta.

Forse non molti sanno che ha origini italo americane grazie alla mamma, Wendy Kay, con cui è stata vista anche a Pechino Express. Ha inoltre studiato cinema e teatro alla Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York prima di trasferirsi in Italia. Sui social vanta 790mila follower ed è una delle influencer più seguita nel nostro Paese.

Soleil Stasi, che incanto quella schiena nuda

“What are you wondering? 💫” scrive Soleil a margine di tre scatti postati sulla sua pagina Instagram poche ore fa e che la ritraggono mentre si presta a scattare l’ultimo shooting fotografico per Wanan Luxury. I primi due la rappresentano di schiena, con il lato B decisamente prepotente in primissimo piano per la gioia dei suoi fan maschietti.

La particolarità della giacca che indossa è che ha la schiena aperta, come fosse un coprispalle aperto nella parte retrostante, così Soleil mostra la schiena nuda dove non indossa l’intimo. Pelle leggermente abbronzata nonostante il clima sia ancora freddo, curve da paura e sempre un sorriso stampato in volto che ammalia e rapisce con stile.

Gioca maliziosa con la fotocamera che la immortala in queste istantanee da vera diva, occhi semi chiusi e mani tra i capelli, gioiscono i follower che la premiano con oltre 24mila like e commenti davvero entusiasti.