Clizia Incorvaia e il suo “amore disperato”. Sensualità a letto con lui – VIDEO

Clizia Incorvaia. La bellissima modella ed influencer gioca con l’obiettivo insieme al suo compagno su Instagram. Risultato assicurato

Si dice che i 40 sono i nuovi 20; a giudicare dalle foto di Clizia Incorvaia possiamo ben dire che è proprio così. La modella ed influencer italiana sembra una ragazzina nelle immagini che condivide sul suo profilo Instagram, mostrando sempre il suo innegabile fascino: splendida, raggiante, comunque fiera della sua maturità.

Nata a Pordenone ma con la Sicilia nel cuore, ha iniziato giovanissima la sua carriera come modella. Si è ritagliata il primo spicchio di fama grazie alla partecipazione nel videoclip di “Guardami negli occhi” del cantante Paolo Meneguzzi. Il grande pubblico ha però avuto modo di conoscerla meglio durante la trasmissione Pechino Express, dov’è apparsa a fianco dell’ormai ex marito, Francesco Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia. Il suo nuovo “amore disperato”

Archiviato il matrimonio con Francesco Sarcina dal quale ha avuto una figlia nel 2015, Nina, Clizia Incorvaia ha un nuovo amore. Com’è noto si tratta di Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, programma che li ha visti entrambi come concorrenti. Paolo è figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Proprio con quest’ultima l’influencer sembra aver instaurato un rapporto di complicità e confidenza. Ha scritto di lei su Instagram: “Per me ormai sei famiglia.”

L’ultimo post pubblicato da Clizia Incorvaia è un breve video in cui appare insieme al compagno. La musica in sottofondo è l’iconica canzone di Nada, Amore disperato. I due, simpaticamente, si mostrano prima in pigiama con un brindisi al cappuccino; dopo twist d’immagini, li ritroviamo in una versione più glamour. Ben vestiti ed eleganti si scambiano un romantico bacio sul letto.

Matrimonio in vista? Staremo a vedere.