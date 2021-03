Il concorrente Gabriele preferisce non giocarsela contro la sua avversaria e spiega il perché. Ma questo lo porta all’eliminazione dal gioco.

Il primo eliminato dalla gara questa sera è Gabriele, il concorrente non ha la meglio al primo gioco del quiz Gli abbinamenti.

Si tratta della fase iniziale della gara in cui ogni partecipante ha a disposizione trenta secondi per riuscire a risolvere dieci abbinamenti basandosi su un criterio di associazione che propone Flavio Insinna. Nel momento in cui il concorrente commette l’errore, il conduttore gli comunica la risposta corretta e a quel punto deve ricominciare da capo la prova cercando di ricordare l’indicazione che gli è stata fornita. Se il concorrente non riesce a concludere tutti gli abbinamenti nel tempo concesso dal gioco, entra a rischio eliminazione.

A questo gioco non partecipa il campione in gara che al termine del giro è incaricato a indicare tra i concorrenti che non hanno concluso la prova, quali sono i due che si giocheranno l’eliminazione attraverso la Scalata doppia. Ovviamente questo accade se i concorrenti a rischio sono più di due, nel caso in cui invece solo uno non è riuscito a concludere gli abbinamenti in tempo, sceglierà chi mandare in sfida.

La reazione inattesa del concorrente

Durante la scalata doppia dunque Gabriele si trova al ballottaggio con l’avversaria e iniziano la sfida. Riescono a rispondere a tutte le domande indovinando la parola nascosta ma l’ultima mette in difficoltà Gabriele seppure ci sarebbe potuto arrivare facilmente e sperare poi che all’avversaria scadesse il tempo prima di lui.

‘E’ una città della Croazia’ chiede Insinna a Gabriele, il concorrente sembra non conoscerla e così il tempo scorre fino a che arrivano una dopo l’altra tutte le lettere della parola da indovinare tranne una: la P di Spalato.

Il concorrente non fa alcun tentativo per cercare di rimanere in gara lasciando sorpreso il conduttore che gli consiglia: “Provale tutte!”. Ma il ragazzo risponde deciso: “Io non faccio questi tipi di tentativi, preferisco così!”.

Lasciando scadere il tempo e venendo eliminato dal game-show tra lo stupore di tutti.