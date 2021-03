L’Eredità, una sfida inaspettata in arrivo per Flavio Insinna

Da lunedì 8 Marzo andrà in onda la prima puntata del quiz show che cercherà di contendere lo scettro di audience a Flavio Insinna

Una nuova e succulenta sfida diventerà realtà a partire dal prossimo 8 Marzo, festa delle Donne, quando sulle reti Mediaset andrà in onda un palinsesto di “vecchia” data. Vi saranno non pochi “grattacapi” per il direttore d’orchestra de “L’Eredità“, Flavio Insinna, che dovrà stravolgere la monotonia del programma per accaparrarsi i consensi che finora ha riscontrato in solitaria.

I colpi di scena nel noto quiz show della Rai non sono di certo mancati. Basta pensare al talento di Massimo Cannoletta che ha reso leggendario il palinsesto televisivo. Il campionissimo e divulgatore del sapere ha contribuito a far innalzare l’audience nella fascia pomeridiana e reso felice Flavio per le interminabili “chicche” di sapienza, proprie di un bagaglio culturale di grande spessore.

Con l’uscita di scena del campione, il quiz show de “L’Eredità” ha conosciuto una nuova fase di “rotazione” tra i concorrenti, nel round finale de la “Ghigliottina”. Da lunedì prossimo, il dirimpettaio della Mediaset proverà a rendergli difficile la vita…

L'”Eredità”, Flavio Insinna avrà un nuovo “antagonista”: ecco di chi si tratta

Dopo quasi un anno di egemonia assoluta, L'”Eredità”, il noto quiz show della Rai, condotto da Flavio Insinna dovrà vedersela in un conflitto televisivo a distanza con il dirimpettaio, Paolo Bonolis.

Infatti a partire da lunedì, 8 Marzo 2021 la Mediaset manderà in onda il quiz televisivo di fascia pomeridiana, “Avanti Un Altro”. Il conduttore romano, che in questi mesi non ha affatto dormito “sonni tranquilli” per il futuro lavorativo, a causa dei motivi legati alla pandemia ha tutte le intenzioni di riprendersi lo “scettro” dell’audience televisiva.

A farne le spese del nuovo format di “mamma” Mediaset è proprio il dirimpettaio Rai, Flavio Insinna che dalla settimana prossima avrà un avversario non facile da scalzare.

Infatti il quiz show di Avanti Un Altro, risalente al 2011 andrà in onda per la decima volta nella sua storia, dove al tempo riscuoteva un boom di ascolti impareggiabile: dalla Spagnia alla vicina Albania. L’esperto e simpatico conduttore, Flavio Insinna è avvisato: ne vedremo delle belle…