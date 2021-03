Attraverso la spedizione “Volunteer strong”, le forze dell’ordine sono riuscite a salvare oltre 100 minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

La Tennessee Police Force ha annunciato la splendida notizia: attraverso l’operazione soprannominata “Volunteer Strong”, le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare 150 bambini scomparsi. La spedizione è durata mesi, ma alla fine ha dato i suoi grandiosi risultati: tra gennaio e febbraio la polizia ha salvato oltre cento minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Le dichiarazioni ufficiali dichiarano che alcuni giovani sono state vittime della tratta di esseri umani: secondo quanto riferisce la CNN, la cifra di questi ultimi ammonterebbe almeno a 4. I bambini sono ora al sicuro, lo riportano i rapporti senza fornire ulteriori informazioni sulle loro condizioni psicofisiche.

All’appello ne mancano ancora 90

Stando a quanto riferisce Shelly Smitherman, portavoce del responsabile del Tennessee Bureau of Investigation (TBI), l’equivalente statale dell’FBI, le previe situazioni di ciascun minore erano differenti. Ogni bambino faceva storia a sé: l’uno aveva semplicemente abbandonato la casa a causa di un conflitto o per condizioni familiari critiche; mentre l’altro era fuggito da “situazioni di abuso o sfruttamento.” La grandiosa notizia dell”Operazione Volunteer Strong” è stata confermata anche dal maresciallo americano del distretto occidentale del Tennessee Tyreece Miller, il quale ha aggiunto un imprecisato “numero di arresti”.

Lo scorso autunno, gli specialisti del TBI avevano esaminato i file dell’Intelligence relativi ai 240 bambini scomparsi che speravano di rintracciare quanto prima. Quest’ultima è la missione di recupero più grande registrata finora negli Stati Uniti. Tuttavia, all’appello mancano ancora altri 90 bambini. Di conseguenza, le forze dell’ordine dichiarano di non arrendersi e invitano tutti a collaborare. Le indagini restano aperte: “abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno dei media, abbiamo bisogno che i nostri colleghi e gli altri servizi per l’infanzia non si arrendano.”

150 Missing Children Recovered Via Tennessee Bureau of Investigations Human Trafficking

March 3, 2021 WATCH VIDEO… Pubblicato da Saving The Children su Mercoledì 3 marzo 2021

Sale a 387 il numero dei bambini salvati nel 2020: i minori sono stati recuperati negli USA e in altri stati americani, tra cui Ohio, Virginia, Indiana e Georgia.

