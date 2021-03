Paola Turci: coming out per la cantante, chi le fa battere il cuore

Paola Turci fa coming out? In un’intervista rilasciata per F, la cantante rivela tutta la verità. Chi è la sua fiamma e come è iniziato tutto?

Paola Turci si rivela e lo fa attraverso un’intervista rilasciata al settimanale F. Senza filtri e giri di parole la cantante si lascia andare e racconta un pezzo della sua storia di cui il pubblico italiano fino ad oggi non ne era a conoscenza. L’ennesimo coming out delle star, ma chi è la donna che l’ha fatta innamorare? Si chiama Francesca Pascale e le due sono state scoperte dai paparazzi la scorsa estate.

Paola Turci: coming out o solo gossip?

“I pettegolezzi li detesto. In questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri – spiega ai lettori del settimanale F – e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. Quando scopri che è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”. Dopo mesi di silenzio, Paola Turci torna a parlare e a confermare quello che la scorsa estate sembrava essere solo un gossip. La cantante si definisce lesbica e etero ma odia le etichette, le stesse che le hanno attaccato dopo il bacio fotografato al mare dai paparazzi. Paola e Francesca, la mora e la bionda. La coppia meravigliosa ha già conquistato il web e su i social non si fa altro che parlare di loro.

La cantante già molti anni fa era stata al centro del gossip per una presunta relazione con Gianna Nannini e molti avevano capito che fosse lesbica dal suo aspetto. Ma alla donna non è mai importato nulla delle voci ed ha continuato il suo percorso sempre a testa alta e con il sorriso sulle labbra.