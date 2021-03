Sanremo, problemi tecnici per Noemi e Neffa. Poi quel gesto spiazzante

Problemi tecnici durante il duetto tra Noemi e Neffa durante la serata di ieri a Sanremo. Poi un gesto spiazza il pubblico.

Durante la serata delle cover, Noemi e Neffa si sono esibiti con un duetto. Ma qualcosa è andato storto. Dopo sei anni di assenza, Neffa è riapparso sulle scene. Ma la performance con la collega ha avuto una serie di problemi.

In primis criticità tecniche hanno fatto sì che le voci dei due artisti non fossero allineate. Ma in particolare è stato un gesto da parte del cantante a colpire l’attenzione. In cima alla scalinata Noemi ha allungato la mano verso Neffa nel tentativo di trovare un sostegno in lui per scendere le scale.

Tuttavia il cantante non ha preso in considerazione la richiesta proseguendo la discesa da solo gettando Noemi nell’imbarazzo. Mano alzata ha salutato il pubblico e titubante ha raggiunto il palco. Qui Neffa non l’ha guardata in volto e ha cominciato a cantare subito. L’atteggiamento ha destato polemiche. Sui social molti commenti di critica nei confronti di Neffa dimostratosi agli occhi del pubblico poco galante.

Noemi e Neffa imbarazzati: problemi tecnici in cuffia

La coppia, prima a esibirsi durante la serata, ha poi avuto molte difficoltà per via di un problema in cuffia. Sulle note di “Prima di andare via”, celebre brano di Neffa, hanno cantato seppur non riuscendo a far sentire molto agli spettatori. Le due voci, che andavano e venivano, non si sono sincronizzate nell’attacco.

I due sono caduti nell’imbarazzo ma l’orchestra è andata avanti. Noemi ha ripreso la situazione in mano cantando da sola. Su Twitter si diffondono commenti ironici sull’accaduto sdrammatizzando la situazione.

Apprezzato invece il look della cantante. In perfetta forma, ritrovata con allenamenti tabata, ha sfoggiato un completo nero firmato Dolce&Gabbana. Pantalone a vita alta e top crop, tacchi glitter, il tutto accompagnato dal make-up luminoso e lunghi capelli sciolti.