Sapete quanto guadagna un parlamentare in Italia? Assurdo

Quanto guadagna un parlamentare in Italia: facciamo i conti in tasca ai politici. Le cifre sono veramente spropositate

Gli stipendi dei parlamentari hanno sempre fatto discutere e indignare. Cifre a tantissimi zeri che risuonano nella mente soprattutto di chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese o di chi uno stipendio non ce l’ha neanche e vive alla giornata, a chi ha perso il lavoro e chi non riesce a sfamare la propria famiglia.

Cifre così alte e spropositate escono fuori perché oltre al classico stipendio, il parlamentare ha diritto a tantissime altre parcelle che fanno lievitare la somma totale. All’indennità in sé di parlamentare si aggiunge infatti la diaria e molti altri rimborsi, alcuni dei quali sono destinati però ai collaboratori parlamentari.

Insomma alla fine dei conti i soldi che intasca ogni singolo parlamentare superano il reddito medio di una famiglia italiana. Vediamo nello specifico le cifre.

LEGGI ANCHE –> Emergenza Covid, a farne le spese oltre 77mila attività chiuse nelle…

Quanto guadagna un parlamentare italiano, le cifre

LEGGI ANCHE –> Sapete quanto guadagnano i calciatori? Tra quelli di serie A e..

Andiamo a fare i conti in tasca ai parlamentari italiani. Secondo i calcoli fatti da tuenumbers.it lo stipendio medio arriverebbe fino a 17.625 euro lordi al mese. Cifre assurde ci verrebbe da dire, ma sempre più basse se paragonate a quelle di un senatore, ben 18.735 euro lordi al mese.

Come si arriva a questa cifra? L’indennità lorda per un deputato è pari a 10.435 euro, cifra molto più alta di quella dello stipendio di un parlamentare europeo che intasca 8.757 euro al mese. Ma ricordiamoci, come anticipato, che l’indennità è solo uno dei capitoli che compongono l’intero stipendio.

Allo stesso tempo però bisogna sottolineare che sono cifre lorde dalle quale vanno eliminate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali così che l’indennità netta arriva intorno ai 5 mila euro al mese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per i parlamentari che svolgono anche un latro lavoro la cifra si abbassa leggermente arrivando a 4.750 euro. In ogni caso cifre sempre molto alte che gli italiani “normali” sognano soltanto.