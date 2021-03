Benedetta e Cristina Parodi, due schianti all’Ariston. Disarmanti – FOTO

Le sorelle Parodi e la nostalgia dell’Ariston. Benedetta pubblica una foto inedita, in cui lei e Cristina appaiono in tutta la loro bellezza al Festival di Sanremo

Le sorelle più belle del giornalismo italiano illuminano il teatro Ariston. Benedetta Parodi pubblica su Instagram una fotografia che la ritrae con la sorella Cristina proprio sul palco più famoso d’Italia. In abito lungo da gran sera, le due sorridono emozionate davanti agli obiettivi dei fotografi.

Ma non si tratta dell’edizione 2021 del Festival. Benedetta infatti ha voluto ricordare il febbraio del 2013, quando insieme alla sorella fu tra i cosiddetti “proclamatori” della kermesse. Quell’anno Sanremo fu condotto da Fabio Fazio e da Luciana Littizzetto, e vide vincere Marco Mengoni con “L’essenziale”.

LEGGI ANCHE -> Rosita Celentano canta la Bertè. Il VIDEO diventa subito virale

Benedetta e Cristina Parodi splendide a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

LEGGI ANCHE -> Joe Bastianich contro Antonino Cannavacciuolo. Il motivo dell’accesa discussione

Benedetta non ha mai nascosto l’emozione e la gioia di aver avuto l’occasione di essere al Festival. E soprattutto per aver diviso il palco con l’amata sorella. Le loro carriere sono molto simili, e spesso si sono intrecciate. Entrambe hanno raggiunto il successo lavorando a Mediaset: Benedetta diventa il volto di Studio aperto e Cristina del Tg5.

Le loro strade professionali per un periodo si sono divise: Benedetta si è dedicata ai programmi culinari, mentre Cristina, dopo la conduzione di Verissimo, è passata a La 7 e poi alla Rai, dove ha presentato la Vita in Diretta. Sempre su Rai 1 arriva la proposta di lavorare insieme: le sorelle Parodi conducono Domenica In nella stagione 2017-2018.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Anche dietro ai fornelli sono molto unite: in tutti i libri di Benedetta c’è almeno una ricetta “rubata” alla sorella maggiore, che spesso cucina per tutta la famiglia nelle occasioni di festa.