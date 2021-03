Chiara Nasti, la tutina attillata non contiene le curve: pazzesca – FOTO

L’influencer Chiara Nasti infiamma Instagram, la tutina aderente che indossa non contiene le curve: bellezza stratosferica

Chiara Nasti è senza dubbio tra le influencer più seguite in Italia, con i suoi 1,9 milioni di follower. Un successo arrivato prestissimo, unendo i social al fashion. Già all’età di 16 anni la modella napoletana era famosa per l’account Facebook, sul quale dispensava consigli di moda. Grazie alla notorietà acquisita, nel 2018 partecipa all’Isola dei Famosi, esperienza che avrà durata breve, per decisione dell’influencer.

Chiara Nasti, l’outfit che infiamma Instagram

Chiara Nasti è un fenomeno unico per quello che riguarda i social, una celebrità raggiunta davvero in anticipo. A soli 19 anni infatti pubblica già “Diario di una fashion blogger“, sintomo della particolarità del suo percorso. Una bellezza strabiliante quella della modella: corpo longilineo, forme esplosive, lineamenti regolari, rasenta la perfezione.

Influencer seguitissima, Chiara Nasti non manca di stuzzicare i fan con diapositive della sua magnifica immagine. Le ultime hanno fatto letteralmente il pieno di like: la modella ha postato due scatti in un look estremamente sexy. Seduta sul retro di un’auto rosa, indossa una tutina intera attillata che esalta la perfetta silhouette snella dell’influencer e non ne contiene le forme. Abbinata a un paio di sneakers bianche, occhiali da sole scuri e borsa lussuosa, Chiara seduce inesorabilmente chiunque posi lo sguardo su di lei.

Ma l’uomo fortunato ad aver conquistato il suo cuore è il calciatore Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Una relazione finita al centro delle cronache rosa, ufficializzata da poco. Belli, giovani e famosi, formano proprio una splendida coppia.