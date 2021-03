Elisa Isoardi selvaggia, la spallina scende e la luce si accende: è pazzesca – FOTO

Elisa Isoardi si presenta al suo pubblico dei social in versione femme fatale facendo immediatamente schizzare in alto la temperatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Per un attimo i tantissimi follower che seguono Elisa Isoardi attraverso il suo profilo Instagram di sicuro non sono riuscita a credere ai propri occhi. La bella showgirl infatti ha decisamente calato gli assi pubblicando sul social network una foto capace di fermare i battiti del cuore. Con questo scatto Elisa sbaraglia completamente ogni possibile concorrenza da parte delle sue colleghe regalando un’immagina che difficilmente riuscirà ad abbandonare la mente dei fan. Nella foto la Isoardi si mostra con addosso un vestitino nero le cui spalline languidamente scendono quasi a voler lasciar libero il décolleté che fa maliziosamente capolino. Le mani che sfiorano il mento sembrano voler promettere la delicatezza di un bacio che arriverà da lì a poco dalle labbra carnose messe in risalto da un sapiente trucco. A lasciare però senza fiato è il suo sguardo ricco di un’intensità insolita per molti e con una grande carica d’eros. I capelli scompigliati infine le danno quel tocco selvaggio che contribuisce ad infiammare gli animi.

La nuova avventura di Elisa Isoardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Ormai manca davvero pochissimo per vedere Elisa Isoardi in una versione decisamente selvaggia alle prese con noci di cocco e machete. Tra pochi giorni prenderà il via infatti la nuova edizione de “L’isola dei famosi” condotta dalla bellissima Ilary Blasi con il supporto dell’inviato ufficiale Massimiliano Rosolino. La Isoardi, com’è ormai noto a tutti, farà parte del gruppo dei 15 naufraghi che sbarcherà in Honduras per sfidarsi nel famoso talent di “sopravvivenza”. Un impegno che Elisa ha preso con estrema serietà sottoponendosi a duri e costanti allenamenti quotidiani con lo scopo di farsi trovare preparata per questa straordinaria avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Smesse infatti le scarpe da ballo con cui si è cimentata nell’amato programma Rai condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle” ad Elisa toccherà ora affrontare ben altre sfide. Al talent Mediaset la showgirl si è preparata non solo fisicamente ma anche psicologicamente. In particolare puntando su caparbietà e tenacia per superare lo stress delle privazioni a cui i naufraghi sono sottoposti.