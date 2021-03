Francesca Verdini, fisico pazzesco: quella posa che non ti aspetti – FOTO

Francesca Verdini si mostra snodata come non mai su Instagram. Lo scatto la ritrae a testa in giù intenta ad allenarsi.

A testa in giù, snodata come non mai. E’ apparsa così Francesca Verdini nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Indosso un look sportivo che evidenzia il suo fisico mozzafiato. Tuta aderente color carne mostra la sua forma atletica. Seguitissima su Instagram Francesca è molto attiva. Sovente pubblica scatti di vita quotidiana e lavorativa. In molte foto si mostra intenta ad allenarsi.

Nata nel 1993 a Firenze, è figlia del noto imprenditore Denis Verdini collaboratore di Berlusconi e legato per anni alla Lega. Francesca insieme ai fratelli gestisce un ristorante a Roma, vicino a Montecitorio. Trasferitasi nella capitale per gli studio, dopo la laurea in Economia alla LUISS, si è dedica a svariati lavori. Dall’organizzazione di eventi, alla comunicazione nel campo dell’arte. Attualmente gestisce i social di famosi programmi di Mediaset. Inoltre lavora nella produzione della serie “La casa rossa”. Noto è il suo forte legame con la madre e la nonna.

Francesca Verdini felice al fianco di Mattero Salvini

La Verdini è finita al centro del mirino a seguito della sua frequentazione con Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo la rottura con la Isoardi, è stato avvistato al fianco di Francesca nel 2019 presso il suo ristorante di famiglia. Più giovane di 20 anni, la Verdini posta spesso scatti che ritraggono la coppia felice.

I due convivono a Roma. L’indiscrezione in merito a una sua presunta relazione con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Rodolfo Salemi, e la conseguente rottura con Salvini, è stata smentita più volte.

Durante il secondo lockdown Francesca e Matteo si sono trasferiti in un altro appartamento. Sempre a Roma ma in una zona meno centrale.