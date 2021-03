Tragico incidente stradale: perdono la vita due ragazzi

Incidente mortale a Scampia, Napoli. Stanotte hanno perso la vita due giovani a bordo di uno scooter. Coinvolta anche una ragazza, ricoverata in gravi condizioni

Uno schianto fatale fra una moto e un’auto e per due uomini non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta stanotte a Scampia, Napoli, nel rione Monterosa. Due uomini viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, ma mentre stavano percorrendo via Arcangelo Ghisleri, si sono scontrati con una Fiat Panda.

L’impatto si è verificato a mezzanotte e non ha lasciato speranze ai due centauri: entrambi sono deceduti all’arrivo in ospedale per i gravi traumi riportati. A perdere la vita sono stati Gennaro Iattarelli e Alessandro Parisi. Gravissime le condizioni della ragazza ventenne alla guida della Panda, che è stata ricoverata in codice rosso nella stessa struttura sanitaria.

LEGGI ANCHE -> Si accascia mentre attraversa la strada: muore una giovane donna

Tragico incidente: perdono la vita due uomini, una ragazza in gravi condizioni

LEGGI ANCHE -> Tragedia assurda, muore uomo di 35 anni in uno schianto

Dalle prime prove raccolte non emerge chiaramente il motivo di uno scontro così violento. Gli agenti accorsi sul luogo hanno effettuato rilievi planimetrici e accertamenti amministrativi, e hanno potuto appurare che lo scooter su cui viaggiavano le vittime era privo di assicurazione.

Si ipotizza che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta, provocando l’impatto al centro della carreggiata. Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso ulteriori accertamenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale. La squadra, comandata da Antonio Muriano, ha cominciato le indagini a partire dal sequestro dei due veicoli coinvolti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La notizia dell’incidente e del decesso di Genny e Alessandro si è diffusa rapidamente sui social. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio su Facebook per due morti che hanno lasciato sgomenti amici e conoscenti.